Elárasztották Orbán Viktor oldalát a tiszás kamuprofilok, Magyar Péter sírva könyörög, hogy segítsenek

Nagy bajban vannak Magyar Péterék, miután lebuktak a Tisza-adó tervével. Ismert, a Tisza Párt többkulcsos szja-t vezetne be, ezzel növelve az adóterheket. Magyar Péter megindította a Tisza álprofiljait, akik el is lepték Orbán Viktor Facebook-oldalát - írta a Magyar Nemzet.

A miniszterelnök annyit írt a Tisza-adó tervéről, hogy

a középosztálynak nagyon figyelnie kell, és hozzátette, nem hagyják, hogy átverjék a magyar embereket.

„A Tisza az adócsökkentés kormánya lesz. Kérlek, oszd meg a vállalásainkat, hogy az orbáni hazugság mellett a valóság is eljusson az emberekhez!” – ezt írta közösségi oldalán Magyar Péter, miután ma újabb bizonyíték látott napvilágot arról, hogy adóemelésre készül a Tisza Párt. Az ellenzéki párt elnöke kedd óta hajtogatja, hogy nem akarnak adót emelni, szerinte egyszerre az áfát is csökkenteni fogják, és az szja-hoz sem nyúlnak. Ma is erről tette ki új bejegyzését, kommentben pedig a biztonság kedvéért még egyszer hozzátette, hogy „Oszd meg, kérlek!”.

A pártelnök bejegyzésében eleve hamis információ szerepel, mert azt írta benne, hogy nem emelkedik a személyi jövedelemadó. Márpedig – ha a bérek emelkednek – akkor még a jelenlegi egykulcsos szja is automatikusan több összeget jelent.

Magyar Péter azután kezdett el könyörögni a követőinek, hogy kiderült: az emberei suttyomban beismerték, hogy adóemelésre készülnek.

– Ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell, de most nem lehet erről beszélgetni. Itt most magunk között természetszerűleg lehet, és majd ha ez kikerül, én magyarázkodok, de annak sem lesz semmi értelme. És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Ezért mondjuk azt, hogy határozottan, hogy nagyon sok mindent lehet, és kellene.