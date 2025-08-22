Északi Áramlat: a robbantással gyanúsított vallomása boríthatja a kijevi narratívát?

Az elmúlt napokban jelentős fordulat következett be a 2022-es Északi Áramlat gázvezeték-robbantás ügyében. Egy ukrán katonatisztet, akit a német ügyészség a szabotázs vezetőjének tart, letartóztattak Olaszországban. Ez az első letartóztatás abban az ügyben, amely az egyik legnagyobb modern kori háborús szabotázsakciónak tekinthető – idézi fel az előzményeket és a legfrissebb fejleményeket a Magyar Nemzet.

A vád szerint az ukrán férfi, akit a német rendőrség Serhii K.-ként azonosítot egy olyan csapat vezetője volt, amely két katonából és négy civil búvárból állt. Őket egy speciális ukrán katonai egység toborozta titokban, hogy robbanószereket helyezzenek el a tenger alatti gázvezetékeken. A csoport állítólag egy Németországban bérelt kis vitorlást használt a művelethez.

A német szövetségi főügyész csütörtökön megerősítette, hogy „Serhii K. része volt annak a csoportnak, amely robbanószereket helyezett el az Északi Áramlat 1 és az Északi Áramlat 2 gázvezetékeken". A gyanúsítottat robbanás előidézésével, alkotmányellenes szabotázzsal és infrastruktúra-rombolással vádolják.