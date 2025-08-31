59 perce
Étteremben keresett menedéket az erőszakos sorozás elől egy férfi (videó)
Egy férfi a toborzóiroda (TCK) emberei elől menekülve egy vendéglátóhely udvarára rohant, majd az épületben próbált elrejtőzni.
Újabb botrányos jelenet játszódott le Ukrajnában: Dnyipróban egy férfi a katonai toborzóközpont (TCK) emberei elől menekülve egy vendéglátóhely udvarára rohant, majd az épületben próbált elrejtőzni – írja a Magyar Nemzet. Nem sokkal később katonai biztosokat szállító jármű érkezett a helyszínre, és a tisztek azonnal számon kérték az étterem személyzetét, hová tűnt a férfi.
A kényszersorozók hoppon maradtak
Az egyik katona demonstratívan kibiztosította automata fegyverét, de erre sem reagáltak a brutális sorozás elől menekülő férfit védő dolgozók.
A TCK embereinek terve aznap így nem járt sikerrel.
