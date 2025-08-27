augusztus 27., szerda

Nyomozás

2 órája

Bizonyítékokat találtak a migráns által megggyilkolt holland lány ügyében

Zajlik a nyomozás a migráns által brutálisan meggyilkolt fiatal holland lány ügyében. A nyomozók a migránstábortól nem messze találtak megdöbbentő bizonyítékokat.

MW
Bizonyítékokat találtak a migráns által megggyilkolt holland lány ügyében

Felirat a meggyilkolt holland lány, Lisa emlékére

Forrás: ANP via AFP

Fotó: Ramon van Flymen

Egy kést és egy telefont is találtak a rendőrök a brutálisan meggyilkolt holland lány ügyében folyó nyomozás során. A hírek szerint mindkét tárgy a támadóhoz tartozott és egy migránstábor közelében találták – írja a Magyar Nemzet a Dutch Newsra hivatkozva. 

Virágok azon a helyen, ahol a holland lányt, a 17 éves Lisát holtan találták  
Fotó: Ramon van Flymen / Forrás: ANP via AFP

A rendőrség ugyanakkor nem akarta megerősíteni az értesülést, hogy a 22 éves gyanúsított valóban a város délkeleti részén lévő táborban lakott-e. 

A 17 éves Lisa halála sokkolta az országot. A fiatal lány Amszterdamban egy barátaival töltött este után tartott hazafelé, amikor egy férfi követni kezdte, ő pedig hívta a rendőrséget. A lánynak azonban már csak a holttestét találták meg egy árokban a hatóságok.

 A fő gyanúsítottat, egy 22 éves migráns férfit, a támadás másnapján egy SWAT-egység fogta el egy migránstáborban

– idézi fel a drámai esetet a cikk, amely arról is beszámol, hogy a migránstábor tényét elhallgatja a sajtó. 

A részletekért és a teljes cikkért kattintson ide

 

 

