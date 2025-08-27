Bizonyítékokat találtak a migráns által megggyilkolt holland lány ügyében

Egy kést és egy telefont is találtak a rendőrök a brutálisan meggyilkolt holland lány ügyében folyó nyomozás során. A hírek szerint mindkét tárgy a támadóhoz tartozott és egy migránstábor közelében találták – írja a Magyar Nemzet a Dutch Newsra hivatkozva.

Virágok azon a helyen, ahol a holland lányt, a 17 éves Lisát holtan találták

Fotó: Ramon van Flymen / Forrás: ANP via AFP

A rendőrség ugyanakkor nem akarta megerősíteni az értesülést, hogy a 22 éves gyanúsított valóban a város délkeleti részén lévő táborban lakott-e.