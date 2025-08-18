Megérkezett Budapestre Kapu Tibor kutatóűrhajós, Orbán Viktor is köszöntötte

A Magyar Nemzet helyszíni beszámolója szerint sportolók és közéleti személyiségek alkotta delegáció fogadta Budapesten Kapu Tibort. A kutatóűrhajós a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren tartott sajtótájékoztatón így fogalmazott:

Pár perce állok csak magyar földön, de tudom, hogy rengeteg minden megváltozott. Ma egy kicsit egyenesebb a hátunk és magasabbra tekintünk.

Kapu Tibor kutatóűrhajós (j2), Cserényi Gyula tartalékos kutatóűrhajós (b), Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos (b2) és Sztáray Péter, a Külgazdasági és Külügyminisztérium biztonságpolitikáért és energiabiztonságért felelős államtitkára (j) társaságában érkezése után a Liszt Ferenc repülőtéren

Fotó: Bodnár Boglárka / Forrás: MTI

Magyarország 45 év után újra megmutatta a tehetségét a világnak

A kutatóűrhajós meghatódottan háláját ki fejezte mindenkinek, aki segítette a felkészítés és az űrmisszió során. Kapu Tibor kiemelte, Magyarország az űrben elvégzett kutatásoknak köszönhetően éveket lépett előre a biológia és az orvostudomány területén. A kísérletek sikerességével kapcsolatban a kutatóűrhajós elmondta, a 18 napos misszió során az átlagnál több feladatot sikerült elvégezni, és ezek eredményessége is meghaladta átlagot.

A Hunor program folytatódik. Ahogy egy nyíregyházi srác is eljutott az űrbe, úgy egy kis ország is tud nagyot alkotni

– jelentette ki Kapu Tibor. Hozzátette, hazánk elérte azt, hogy 45 év után újra megmutassa tehetségét a világnak.

Alázat, találékonyság és némi szerencse. Egy szóval: magyarnak lenni

– fogalmazott Kapu Tibor.