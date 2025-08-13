Fokozódik a kényszersorozás őrülete Kárpátalján (videó)

A fokozott ellenőrzés céljáról hivatalos tájékoztatás egyelőre nem érkezett, de az intézkedés összefügghet az ukrajnai mozgósítási szabályok szigorításával, valamint a katonai szolgálat elkerülésének megakadályozására tett erőfeszítésekkel. A kényszertoborzások tehát egyértelműen folytatódnak Ukrajnában, szinte nincs olyan nap, amikor ne kerülnének elő újabb felvételek az ezzel kapcsolatos visszaélésekről.

