Munkába igyekvőt vettek üldözőbe az ukrán emberrablók
Ukrajnában mindennaposak az emberrablóknak nevezett tobozók, a TCK brutális visszaélései. A Magyar Nemzet arról számolt be, hogy egy férfit, aki munkába igyekezett éppen, a járókelők mentettek meg a kényszersorozástól
A kényszersorozás mindennapos Ukrajnában, a TCK emberei senkinek nem kegyelmeznek
A Poltavai régióban egy férfit próbáltak elvinni a katonai toborzóközpont munkatársai, miközben az illető éppen munkába tartott. Szemtanúk szerint a TCK emberei gázspray-t is bevetettek, miután a járókelők közbeléptek az incidensnél. Az eset újabb példája annak, hogy Ukrajnában a frontra próbálnak vinni mindenkit, aki mozgósítható – adta hírül a lap.
Egy újabb, a lakosság körében felháborodást kiváltó kényszersorozásos esetről is beszámolnak.
Horishni Plavniban
egy ukrán toborzóiroda emberei megpróbáltak elhurcolni egy munkába igyekvő férfit. A szemtanúk arról számoltak be, hogy a támadók könnygázt is alkalmaztak.
A járókelők közbeavatkozásának köszönhetően a férfi megmenekült. Az incidens komoly felháborodást váltott ki a város lakói között.
