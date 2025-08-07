Kéri László „pestisesként” bánna a Fidesz-szavazókkal

Felháborodást váltott ki Kéri László politológus legutóbbi nyilatkozata, amelyben azt fejtegette, hogyan lehetne választási győzelemhez segíteni az ellenzéket a 2026-os parlamenti voksoláson. A Tisza Párt eseményein rendszeresen megjelenő és Magyar Péter politikai törekvéseit nyíltan támogató Kéri szerint az egyik kulcs az, hogy a Fidesz-szavazók körében elbizonytalanodás alakuljon ki – írja a Mandiner.

Ha gyengül a Fidesz-táborban a büszkeség, ha megrettennek a vereségtől, ha olyan lesz a hangulat, és úgy bánnak a fideszesekkel, mint a pestisesekkel, az jelentős hatással lehet a választási részvételre

– fogalmazott.

Majd hozzátette: „Olyan hangulatnak kell lenni a választás előtt, ahol nyilvánvalóan kínosnak kell lenni, hogy te még mindig fideszes vagy!”