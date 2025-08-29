33 perce
Ki is az a tiszás Dálnoki Áron?
A Tisza Párt gazdasági munkacsoportját vezető Dálnoki Áron a kilencvenes évek közepén, a Bokros-csomag idején kezdett tanulmányokat egy fizetős amerikai üzleti főiskolán. Azóta vadászati, mezőgazdasági és hitelezői érdekeltségei voltak, illetve politikai szerepet is vállalt.
Dálnoki Áron és Magyar Péter
Forrás: Facebook
Nemrégiben egy dokumentum került nyilvánosságra, amely szerint a Tisza Párt kormányra kerülve háromkulcsos személyi jövedelemadót vezetne be.
A jelenlegi 15 százalékos kulcs helyett az átlagbér után is 22 százalékos adót kellene fizetni, míg a havi 1,25 millió forint feletti keresetek után 33 százalékot – írja a Mandiner.
Dálnoki, aki a Tisza Párt gazdasági kabinetjének koordinátora, a dokumentum kiszivárgása után azt mondta:
nem írtak ilyen feljegyzést, de nem is cáfolta egyértelműen a többkulcsos adórendszer bevezetését.
Amerikai tanulmányok
Az 1968-ban született politikus 1996 és 1998 között a St. Louis-i Washington Egyetem Olin Üzleti Iskolájában tanult. Az intézmény mai tandíja és járulékos költségei egy négyéves képzésen nagyjából 87 ezer dollárt, vagyis közel 29 millió forintot tesznek ki. Bár a kilencvenes években ez nominálisan kevesebb volt, az akkori magyar fizetésekhez képest így is kiugróan magasnak számított.
Vállalkozások és érdekeltségek
Dálnoki több üzleti vállalkozásban is érdekelt volt az elmúlt évtizedekben. A LinkedIn-profilja szerint köthető hozzá a vadasznimegyek.hu és az apromag.hu, előbbi vadászati kiegészítőket, utóbbi vetőmagot kínál. A két weboldal mögött az E4K Kft. és a DZR Kft. áll.
Az E4K Kft. fő tevékenysége „kutatás-fejlesztés”, de a vadászbolt működtetésében is szerepet játszik. A 2024-es árbevétele nem érte el a kétmillió forintot. A DZR Kft. ennél nagyobb volumenű, több mint 23 milliós forgalommal, és a cég székhelye egybeesik Dálnoki óbudai lakcímével.
Korábban Dálnoki egy Ásotthalomra bejegyzett, orvosi eszközöket gyártó céget is vezetett, amely 2016-ban uniós támogatást kapott, de 2024-ben megszűnt. Tíz éven át igazgatósági tagja volt egy faktoring- és hitelezési tevékenységet folytató társaságnak is.
A teljes cikket ide kattintva olvashatja el.