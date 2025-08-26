42 perce
Kínos bakik sorát követtel el a nyáron Magyar Péter
Melléfogások sora jellemzi Magyar Péter nyári országjárását, a Tisza Párt pojáca elnöke több alkalommal is bohócot csinált magából, és el is szólta magát párszor.
Magyar Péter országjárásának egyik állomása Felcsút volt
Forrás: Magyar Nemzet
Fotó: Havran Zoltán
Nem jött ki a lépés idén nyáron a Tisza Párt elnökének. Magyar Péter már több alkalommal is tanúbizonyságot tett arról, alapvető dolgokkal nincs tisztában, nem ismeri az általános iskolai természetismereti tananyagot – írja a Magyar Nemzet. Máskor pedig egyszerűen elszólta magát, és olyan dolgokat kotyogott ki, melyek titokban tartására egyébként kínosan ügyel. Ráadásul azt is megtudhattuk a Tisza elnökétől,
milyen az igazi munkakerülés, hogyan kell csónakon táncolni ahelyett, hogy az Európai Parlamentben látná el feladatát, és védené a magyar gazdák érdekeit.
A sort hosszasan lehetne folytatni, de nézzük, mi volt a pojáca Magyar Péter idei nyári öt legemlékezetesebb pillanata.
Csupán egy zápor
Július elején elképesztő vihar söpört végig az országon, a balatoni vonatközlekedés a kidőlt fák és villanyoszlopok miatt napokra leállt, a fővárosban pedig a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret is le kell zárni átmenetileg a hatalmas mennyiségű eső miatt. Pechére Magyar Péter is épp a reptéren tartózkodott, bosszankodott is, amiért várnia kellett, ugyanis szerinte
a hazánkra lesújtó brutális vihar csupán egy kis zápor volt, és szerinte a kormány a felelős azért, hogy a szélsőséges időjárás miatt megbénult a légi közlekedés is.
Külön érdekesség, hogy pár hónappal korábban a Tisza Párt elnöke maga tett közzé egy videót, amelyben azt mondta:
Meteorológus akartam lenni. Csak hülye voltam a matematikához meg a fizikához, ez volt az egy probléma.
A napraforgógate
Örömteli, hogy Magyar Péter időben belátta, hogy a meteorológia nem az ő asztala, kár, hogy a mezőgazdaság terén nem vont le hasonló következtetést. A Tisza elnöke ugyanis az Európai Parlament Mezőgazdasági Bizottságának tagja, dacára annak, hogy nem gyakran jár be a munkahelyére. Nos, Magyar Péter országjárásának egyik állomásán egy helyi gazdával kiment a földekre, ahol egy gyomnövényt napraforgónak nézett az EP-képviselő, aki elvileg a gazdákért is dolgozik a bizottságban.
Magyar Péternél érezhetően mélyre ment, hogy egy sima gazt napraforgónak nézett a helyszínbejáráson, miután az egész ország rajta röhögött, ő bizonygatni kezdte, hogy igenis nagyon hasonlított annak a gaznak a levele a napraforgóéhoz. Nem sokkal később aztán egy napraforgóföldről bejelentkezve fenyegette a fideszes politikusokat, és vádolta őket azzal, hogy nem járnak vidékre.
A probléma az, hogy Magyar Péter egyáltalán nem foglalkozott a magyar gazdákkal, hiszen amíg az Európai Bizottság arról értekezett, milyen súlyos forráselvonással terheljék az európai és benne a magyar mezőgazdaságot, ő a Tiszán haknizott.
