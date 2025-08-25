Kocsis Máté: választáskor nálunk van a jókedv, szemben meg szomorú Vadai Ágnesek

A lap cikke szerint köztudott, a baloldal állandóan azzal próbál erőt demonstrálni, hogy a Fidesz garantáltan el fogja veszíteni a választást. Ezzel próbálkozott már Gyurcsány Ferenc, Jakab Péter, Márki-Zay Péter is, most pedig Magyar Péter számolja vissza a napokat az országgyűlési választásig, azt hangoztatva, aznap majd elbukik az Orbán-kormány. Eddig egyiküknek sem volt igaza.