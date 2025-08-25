augusztus 25., hétfő

Hergelés

1 órája

Magyar Péter egyre nagyobbakat hazudik a figyelemért

Címkék#Magyar Péter#Orbán Viktor#Kocsis Máté

Egyre valószínűtlenebb hazugságokkal hergeli a híveit Magyar Péter, aminek az lehet az oka, hogy látványosan csökken az iránta tanúsított érdeklődés.

MW
Magyar Péter egyre nagyobbakat hazudik a figyelemért

A Tisza Párt tüntetése a közmédia épülete előtt 2024. október 4-én

Forrás: MW Bulvár

Fotó: Markovics Gábor

Magyar Péter nem tud mit kezdeni azzal, hogy látványosan csökken az érdeklődés iránta, ezért újabb, egyre valószínűtlenebb hazugságokkal és az ezek nyomán gerjesztett hergeléssel igyekszik magára terelni a figyelmet, amelyben az iránta elkötelezett baloldali sajtóra továbbra is számíthat hű csatlósként. 

A Tisza Párt elnökének legutóbbi uszítása és hazugsága Orbán Viktor miniszterelnök horvátországi nyaralásáról szólt, hamis állításokat közölve a kormányfő állítólagos „jachtozásáról” és „luxusételeiről”, amiről Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője tett közzé bejegyzést a közösségi oldalán.

 A kormánypárti politikus szerint semmi nem úgy van, ahogy Magyar Péter leírta, de a szektájának pont ennyi kell, ahhoz azonban már „emberfeletti gátlástalanság szükséges, hogy az ellenzéki pártvezér azt állítsa: a miniszterelnök honvédségi géppel ment a horvátokhoz, hiszen ez könnyen ellenőrizhető.” Ezt Kocsis Máté meg is tette, és mint arról tájékoztatott, a Honvédelmi Minisztérium információi alapján a miniszterelnök nem vett igénybe semmilyen honvédségi eszközt vagy repülőt az utazásához. – Ennyit tehát a tényekről. Te meg hazudj, Péter, a kamuprofilok csápolnak érte, a libsi sajtó szolgalelkűen tudósítja a fröcsögésedet, de valójában már egyre többen látják az országban, hogy milyen ember is vagy – fogalmazott a frakcióvezető.

A Tisza Párt elnöke még egy lapáttal rátett az ordas hazugságra

Magyar Pétert ez sem tántorította el az alaptalan vádaskodástól. Szintén Kocsis Máté posztolt arról, hogy a Brüsszel zsoldjában álló uniós képviselő „azzal is megetette a híveit, hogy Orbán Viktor a horvát nyaralásán egy kisebb vitorlásról suttyomban átült egy hatalmas jachtra, kint a nyílt vízen”, ami megint csak nem volt igaz. A Tisza elnöke akkor sem a valós tényekről beszélt, amikor az említett két hajó a kikötőben „pontosan egymás mellett állt”, amit egy leleplezőnek szánt fotóval akart alátámasztani.

Magyar Péter bizonyítéknak szánt fényképével az volt a gond, hogy egy 2020. február 19-én közzétett hajóhirdetésből származik, azaz több mint öt és fél évvel korábbról

– mutatott rá a Fidesz frakcióvezetője.
Kocsis Máté hozzátette: a miniszterelnök az általa igénybe vett szolgáltatásokért mindig fizet, hiszen van jövedelme. – A repülőgép bérbe vehető, valamennyi utasa maga fizeti a rá eső költségeket. A külföldről fizetett 444-es és telexes „tényellenőrök”, illetve a Lakmusz nevű Soros-szervezet most nem voltak olyan szemfülesek, valahogy nem szúrták ki ezt az égbekiáltó hazugságot, vagy ha mégis, akkor elhallgatták azt a nyilvánosság elől. Magyar Péter ismét jól átverte és uszította a rajongóit, akik megint csápoltak neki és az öklüket rázták, de kiderült, hogy újfent csak egy nagy blöff volt az egész – szögezte le a frakcióvezető.

A teljes cikket ide kattintva olvashatja el.

