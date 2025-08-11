Újabb hazugságon kapták Magyar Pétert: videó bizonyítja, hogy Weber beszélt a sorkötelezettségről

Ismét hazugságon kapták Magyar Péter, a Tisza Párt elnökét - adta hírül a Magyar Nemzet.

„Abszolút a béke mellett állunk, és senki nem gondolkodik, de ezt mondjuk elterjesztették Manfred Weberről is, aki a Néppárt elnöke, frakcióvezetője. Amikor mondtam neki, akkor nagyot röhögött, mert mondta, hogy szerinte még azt a szót sem nagyon mondta ki mostanában, hogy sorkötelezettség. Úgyhogy nem, nem lesz ilyen” – mondta egy korábbi fórumán Magyar Péter.