Magyar Péter ingatlanár-emelkedéssel riogat

Az Otthon start programmal kapcsolatban a lapnak Balogh László, az Ingatlan.com vezető szakértője azt mondta:

jelentős áremelkedés nem várható a kedvező kamatozású hitel miatt.

– Kollár Kinga megszólalása óta nyilvánvaló, hogy ami jó az országnak, az rossz a Tiszának. Ez a program jó, ezért támadják – mondta a Harcosok órájának csütörtöki adásában Panyi Miklós az Otthon start programról. Az államtitkár kifejtette, ez a program nem a gazdagoknak, hanem az ingatlantulajdonnal nem rendelkező fiataloknak szól.

Panyi Miklós veszélyesnek nevezte, hogy Magyar Péterék ingatlanár-emelkedéssel riogatnak.

