El is törölnék

2 órája

Magyar Péter embere a tűzijátékot ócsárolta

Unalmas és drága, vélekedett Tarr Zoltán, Magyar Péter embere az augusztus 20-ai tűzijátékról egy posztban, amit aztán el is tüntetett. „Ezek rosszabbak, mint a kommunisták” – reagált a posztra Szarvas Szilveszter.

MW
Magyar Péter embere a tűzijátékot ócsárolta

Magyar Péter embere, Tarr Zoltán becsmérelte a tűzijátékot

Forrás: MTI

Fotó: Bodnár Boglárka

Most ért haza a kislányom. Megnézte a tűzijátékot. Azt mondta, kár volt. Unalmasnak és hosszúnak találta. És drágának is, mert mondták neki többen is ott, hogy mennyibe került

idézte a Magyar Nemzet Magyar Péter emberének a tűzijátékkal kapcsolatos posztját. 

Magyar Péterék eltörölnék a hagyományos tűzijátékot? 
Fotó: Máthé Zoltán / Forrás: MTI

Tarr Zoltán 

azt is írta, hogy jövőre, Magyar Péter hatalomra kerülése után ilyen se lesz.

Az azóta eltüntetett posztot kiszúrta és reagált rá Szarvas Szilveszter, aki 

az 1938 óta élő hagyomány eltörlését igazi cancel culture-nak, az eltörlés kultúrájának nevezte. 

A cikket itt tudja elolvasni. 

