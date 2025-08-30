augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

22°
+37
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tisza-csomag

43 perce

Magyar Péter már nem tagad, most kétkulcsos adórendszerről beszél

Címkék#Magyar Péter#feketegazdaság#Tisza-adó

A Magyar Nemzet cikke szerint a Tisza Párt elnökének ígérete a 9 százalékos szja-ról néhány hónap alatt gyurcsányi mélységekbe zuhant.

MW
Magyar Péter már nem tagad, most kétkulcsos adórendszerről beszél

A Magyar Péter pártja által előkészített Tisza-csomag a munkavállalók kétharmadát érintené hátrányosan

Forrás: MW

Fotó: Hatlaczki Balazs

Amíg áprilisban Magyar Péter még hangzatos posztokat közölt a Facebook-oldalán a Nemzet hangja elnevezésű konzultáció eredményeiről, és azzal hitegette híveit, hogy amennyiben elfoglalhatná a miniszterelnöki széket, a jelenlegi 15 százalékos szja helyett egységes 9 százalékos szja lesz, igencsak nagyot fordultak az elképzelései a pártelnöknek – írja a Magyar Nemzet.

Kiderült, hogy valójában a Tisza Párt progresszív adóemelésre készül, és gazdasági munkacsoportja már el is kezdte az adórendszer átalakításáról szóló tervek kidolgozását.

A többkulcsos adó visszahozásával a fenti pozitív eredményeket kockáztatnánk:

  • gyengülnének a munkavállalás ösztönzői,
  • szűkülne a munkaerőpiac,
  • növekedne a feketegazdaság,
  • csökkenne a családok rendelkezésre álló jövedelme
  • és különösen a jól képzett és jól fizetett munkaerő esetében megindulna a kivándorlás külföldre.

A lap cikke szerint noha Magyar Péter továbbra is tagadja a kiszivárgott adóemelési terveit, a Tisza Párt elnöke közösségi oldalán tette közzé pártja adópolitikai munkacsoportjának javaslatait.

Ebben elismeri, hogy valóban többkulcsos adót vezetne be, mi több, a gazdagabbakra vagyonadót is kivetne, azt azonban továbbra is tagadja, hogy emelné az szja-t.

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője szerint Magyar Péter mindent megtesz, hogy a választásokig elhallgassa: a Tisza Párt adóemelési terve a 2026-os adózási évre vonatkoztatva (a bérek emelkedése miatt) 2,8 millió munkavállalót érintene, azaz a dolgozó magyarok 60 százalékát, már 400 ezer forintos fizetés felett.

További részletekért kattintson.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu