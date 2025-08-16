Magyar Péter és a Tisza Párt „szakmányban árulják el hazájukat”

Magyar Péternek és a Tiszának nincs önálló politikája, ők zsoldban állnak, és szakmányban árulják el a hazájukat és a magyar embereket

– idézte Németh Szilárd bejegyzését a Magyar Nemzet.

A politikus közölte, hogy a Demokratának adott interjújában beszélt arról, hogy Magyar Péter árulása vonatkozik az energiapolitikára is, ők Magyarország ellen dolgoznak, azt képviselik, amit Brüsszel vár el tőlük.

Mint fogalmazott,

a Tisza kormányra kerülve azonnal megszüntetné a rezsicsökkentést és annak törvényi alapját, az úgynevezett egyetemes szolgáltatást

– hangsúlyozta a Fidesz alelnöke, hozzátéve, hogy „ismét engednék a rezsin keresztül kizsebelni a magyar háztartásokat”.