Magyar Péter és emberei mit sem törődnek a véleménynyilvánítás szabadságával
A Magyar Nemzet cikke szerint a Tisza Párt elnöke nem bírja a kritikát: aki rosszat kérdez vagy bírálja, azt kidobatja vagy elnémítja a párt rendezvényein.
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Forrás: Facebook
A kritikus újságírók eseményekről való kitiltása és a kellemetlen kérdéseket feltevő állampolgárok elhallgattatása mostanra mindennapossá váltak a Tisza Párt rendezvényein – írja a Magyar Nemzet.
A lap cikke szerint
a jogvédők hallgatnak, a tiszások pedig megbélyegzik azokat, akik valódi kérdéseket mernek feltenni Magyar Péternek.
Magyar Péter műbalhét rendezett, amire az egészségügyi államtitkár csattanós választ adott
Az elmúlt időszakban több esetben is a sajtó, illetve a véleménynyilvánítás szabadságát földbe döngölő cselekmények történtek Magyar Péter utcafórumain. Legutóbb újra a Hír TV ellen intézett támadást Magyar Péter, akit láthatóan nem érdekel a sajtószabadság, ha neki nem tetsző médiumról van szó. A Tisza Párt elnöke arra biztatta a fiatalokat, hogy a választási győzelem érdekében tüntessék el a programkínálatból a csatornát.
Magyar Péter viselkedése miatt gyakran felbátorodnak a párt szimpatizánsai is.
