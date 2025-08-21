A Magyar Református Szeretetszolgálat 26 millió forinttal segíti az erdélyi árvízkárosultakat

Felidézte, hogy az Erdélyi Református Egyházkerület azonnal gyűjtést indított, és ugyanezt tette a Magyarországi Református Egyház szeretetszolgálata is. A református szeretetszolgálat az elsők között szállt ki az árvíz sújtotta háromszéki falvakba, és száraz élelmiszerrel, takarókkal, ruhákkal is segítette a rászorulókat.

Így nemcsak szavakban tudjuk kifejezni azt, hogy egyek vagyunk, határokon átívelően is, hanem szükséghelyzetben megmutatkozik a testvéri szeretet és az egymás mellett állás

– hangsúlyozta Kolumbán Vilmos József.

A Magyar Református Szeretetszolgálat képviseletében Czibere Károly elnök és Katona Viktória ügyvezető igazgató érkezett Kolozsvárra. Czibere Károly igei idézettel kezdte beszédét, rámutatva: ha a testnek valamely tagja szenved, akkor vele együtt szenved a többi tag is. "

Abban a pillanatban, ahogy bekövetkezett a katasztrófa, a Kárpát-medencei református magyarság valamennyi tagja veletek együtt volt

– hangsúlyozta. Hozzátette: