Médiaszövetség: bűnözőként kezelné az újságírókat a Tisza Párt

Címkék#Magyar Péter#Magyar Nemzeti Médiaszövetség (MNMSZ)#sajtószabadság#szervezet

„Különösen felháborító, hogy a pártvezér éppen azt a nemrégiben életbe lépett, a véleménynyilvánítás szabadságát biztosító törvénymódosítást törölné el, amely kizárja, hogy börtönnel fenyegessenek újságírókat a hivatásuk gyakorlása miatt” – fogalmazott a szervezet.

MW
Médiaszövetség: bűnözőként kezelné az újságírókat a Tisza Párt

Magyar Péter

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: Havran Zoltán

„A Magyar Nemzeti Médiaszövetség felháborítónak tartja és élesen elítéli, hogy kampányoló politikusok a szólás- és sajtószabadságot semmibe véve munkájukat végző újságírókat fenyegetnek. Felhívjuk a jóérzésű kollégákat, hogy emeljék fel a szavukat a sajtószabadság sárba tiprása ellen” – írta a Magyar Nemzet megkeresésére a szövetség, amelyet Magyar Péter újságírókkal kapcsolatos, botrányos kijelentései miatt keresett meg a lap.

A Médiaszövetség emlékeztetett, hogy

a sajtó munkatársait már több alkalommal egzisztenciálisan fenyegető Magyar Péter augusztus 30-i Facebook bejegyzésében büntetőjogi felelősségre vonást is kilátásba helyezett választási győzelme esetén a neki nem tetsző újságírók elhallgattatására.

A szervezet kiemelte, hogy

a szövetség megalakulása óta küzd a sajtó szabadságáért és az újságírók jogainak biztosításáért.

