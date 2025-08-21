40 perce
Menczer Tamás: Ukrajna sem a NATO, sem az Európai Unió tagja nem lehet
Menczer Tamás legújabb Facebook-videójában azt hangsúlyozta: „a magyarok döntöttek.” A kormánypárti politikus Szerint Ukrajna sem a NATO, sem az Európai Unió tagja nem lehet.
Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója
Forrás: KKM
„Az európaiak pénzét nem Ukrajnába kell küldeni, hanem az európai gazdaság újraindítására kell fordítani” – hangsúlyozta Menczer Tamás a közösségi oldalán.
Az amerikai elnökről szólva a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója kiemelte: „Mit csinál Trump? Azt mondja, én békét teremtek. Egyébként semmit nem adok ingyen. Mert nekem Amerika a legfontosabb.” Ezzel szemben a brüsszeli vezetőket kritizálta:
„Minden lóvé menjen Ukrajnába. Miért is? Ukrajna tagja az Európai Uniónak? Nem.”
Hozzátette: „vannak tagállamok, van egy közösség. Talán Covid, háború, szankciók, meg mindenfajta válság után talán a pénzt saját magunkra kellene fordítani, nem Ukrajnára”.
Az uniós tárgyalásokkal kapcsolatban pedig úgy fogalmazott:
Se Oroszország nem tagja az EU-nak, se Amerika nem tagja az EU-nak. De mondjuk Magyarország tagja, és a magyarok döntöttek. Volt egy népszavazásunk, el is mondtuk, nem akarunk egy integrációba kerülni az ukránokkal. Nem akarunk egy Európai Unióba kerülni. Úgyhogy talán ezt a véleményt kellene figyelembe venni.