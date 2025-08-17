20 perce
Menczer Tamás üzent: a magyarok nem tűrik, hogy Weber diktáljon (videó)
Menczer Tamás legújabb Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy Manfred Weber elmondta, milyen szándékai vannak Magyar Péterrel kapcsolatban. A politikus a poszthoz egy rövid videót is mellékelt.
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője és Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke
Forrás: AFP
Fotó: ATTILA KISBENEDEK
Magyar Péter szerint „alaptalan”, hogy Brüsszel egy általa vezetett bábkormányt szeretne látni Magyarország élén – emlékeztetett erre a közösségi oldalára feltöltött videójához írt szövegében a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.
Menczer Tamás azonban ezzel ellentétben így vélekedik:
Itt az igazság. Manfred Weber, Magyar Péter gazdája elmondta, mit akar: Brüsszel akaratát végrehajtó, ukránpárti bábkormányt. De a magyarok ebből nem kérnek! A magyarok nem tűrik, hogy Weber diktáljon. A magyarok a külföldi érdekeket kiszolgáló bábfigurákat mindig elzavarják.
A Tisza Pártra és Magyar Péterre ugyanez vár: „A magyar politikatörténet szemétdombjára kerülnek, szellemi elődeik, az SZDSZ és a Momentum mellé. Április után majd Fekete-Győr Bandival frakciózhatnak.” – zárja bejegyzést a kormánypárti politikus.