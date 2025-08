Miniszterelnök: minden ukrán menekültet befogadunk, de ingyenpénz nincs!

Orbán Viktor a Facebook-oldalán közzétett videójában azt mondta, hogy „ez olyan, mint a házasság: a végén csak együtt maradunk, nem?”

Orbán Viktor egy a nyugati világ és Oroszország közötti megállapodás megkötését sürgeti

Orbán Viktor miniszterelnök egy Facebook-bejegyzésben idézte fel az MCC Feszten elhangzott interjújának azon gondolatait, amelyek a háború lezárásának esélyeiről szóltak. A kormányfő szerint az orosz-ukrán konfliktus nem zárható le egyszerű kétoldalú katonai tárgyalásokkal, mert a békéhez ennél jóval mélyebb, átfogó nemzetközi megállapodásra van szükség.

A nyugatnak meg kell állapodni az oroszokkal a legnagyobb fegyverzeti fajták esetében, hogy mekkora tételeket működtet egyik, és a másik. Meg kell állapodni a fegyverzetről. Meg kell állapodni a világ energiaellátásáról”

- hangsúlyozta a miniszterelnök, hozzátéve, hogy a jelenlegi szankciós rendszer, amely kizárja az oroszokat az energiakereskedelemből, hosszabb távon akár a világgazdaság összeomlásához is vezethet.

Orbán Viktor szerint ezek a kérdések nem megkerülhetők:

Meg kell állapodni arról, hogy mi lesz az oroszokkal szembeni szankciókkal. Bemehet-e a külföldi tőke Oroszországba? Befektethetünk-e oda, milyen szektorokba? Oroszország mehet-e más országok gazdaságába?”

A miniszterelnök szerint mindezen kérdések rendezése nélkül a háború nem fog véget érni. Úgy fogalmazott:

A két vezetőnek egymással átfogó, nagy csomagokra kell megállapodást kötnie, és akkor béke lesz. Ezt nem tartom esélytelennek.”

Zárásként pedig egy szimbolikus hasonlattal élve azt mondta:

Most a fenyegetőzéses szakaszban vagyunk, tehát ez olyan, mint a házasság. A végén csak együtt maradunk, nem?”

Minden ukrán menekültet befogadunk!

Orbán Viktor egy másik videóban arról beszélt, hogy Magyarország továbbra is befogad minden ukrán menekültet és a jövőben is így fogunk tenni. A miniszterelnök kiemelte, hogy ma is több tízezer ukrán menekült tartózkodik az országban. Azonban csak annyi segítséget tudunk adni, amennyit a magyarok is kapnak, ingyenpénz nincs - szögezte le.