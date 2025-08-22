augusztus 22., péntek

Orbán Viktor a horvát elnökkel találkozott

Címkék#Horvátország#Zoran Milanović#Orbán Viktor

A horvát köztársasági elnök, Zoran Milanović nyaralásán fogadta Magyarország miniszterelnökét Brač szigetén.

MW
Orbán Viktor és Zoran Milanović 2022-ben

Forrás: X

A horvát elnöki hivatal tájékoztatása szerint Orbán Viktor találkozott Zoran Milanović köztársasági elnökkel Brač szigetén. Bár az eseményről a hivatal saját honlapján nem adott ki közleményt, a sajtó kérdésére megerősítették a találkozót.

Orbán Viktor és Zoran Milanović baráti beszélgetésen 2022 nyarán, Horvátországban.
Fotó: X

Az elnök feladata, hogy bár nincsenek végrehajtó hatáskörei, tárgyaljon más államok legmagasabb rangú vezetőivel

– közölték a hivatal részéről.

Orbán Viktor és a horvát elnök egyeztetése

A hivatal hangsúlyozta, hogy Horvátország és Magyarország szomszédos és baráti országok, amelyeket hosszú történelem köt össze, és a két állam politikai kapcsolatai folyamatosan fennmaradnak és fejlődnek annak ellenére is, hogy vannak nyitott kérdések. Milanović és Orbán a találkozón véleményt cseréltek az aktuális globális kérdésekről.

