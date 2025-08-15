augusztus 15., péntek

Harcosok Klubja

1 órája

Orbán Viktor szerint az alaszkai Trump–Putyin-találkozó sorsdöntő lehet

Címkék#világháború#harcosok klubja#putyin#Európa#Orbán Viktor#béke

A miniszterelnök a Harcosok Klubjában az alaszkai csúcstalálkozóval kapcsolatosan üzent. „Az egész világ érdeke, hogy csökkentsék a harmadik világháború kockázatát, és lépjenek a béke felé” – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor.

MW
Orbán Viktor szerint az alaszkai Trump–Putyin-találkozó sorsdöntő lehet

Orbán Viktor miniszterelnök

Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

Orbán Viktor kiemelte: 

blokkosodás helyett együttműködésre, a világgazdaság újraindítására van szükség. Közben Brüsszel és az európai vezetők csücsülnek a váróteremben. 

Három és fél évig szították a háború tüzét. Pénzt adtak, fegyvert szállítottak és ukrán katonai győzelemről deliráltak. És minket is bele akartak ebbe rántani. Ellenálltunk és kimaradtunk

idézte a kormányfőt a Magyar Nemzet. 

Orbán Viktor szerint 

Magyarország az egyetlen ország Európában, amelynek sikerült kimaradnia a lázálmokból.

Mi vagyunk az egyetlen ország, amely Európa valódi érdekét képviselte. Brüsszelnek nehéz lesz visszatalálnia a helyes útra. Ukrajna NATO- és európai uniós tagságát el kell felejteni, és az európai gazdaság rendbetételére kell összpontosítani. Pontosan úgy, ahogy az amerikaiak csinálják

– jelentette ki a miniszterelnök. Beszámolt róla, hogy 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter gőzerővel tárgyal az iparvédelmi és munkahelyvédelmi akciótervről.

A belpolitikára áttérve Orbán Viktor kiemelte, hogy a közszolgálatban dolgozók otthontámogatását kidolgozták, januárban pedig elindítják.

Évi egymillió forint. Összevonható az Otthon start programmal. Mindenkinek lehetőséget akarunk adni rá, hogy saját otthonhoz jusson. A baloldal az albérlők Magyarországát építené, mi saját otthont akarunk mindenkinek

– szögezte le Orbán Viktor. 

Az eredeti cikket itt tudja elolvasni

