1 órája
Orbán Viktor szerint nagyot fordult a világ, Európa hangja már a békéről szól
Az uniós csúcstallkozót követően a Harcosok Klubjában közzétett üzenetében a miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy a világ nagyot fordult, mivel ma már a béke vált az európai politika központi üzenetévé. „A Trump–Putyin-találkozó nagy siker, de csak a kezdet” – hangsúlyozta Orbán Viktor.
Orbán Viktor miniszterelnök
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala
Orbán Viktor magyar miniszterelnök elmondta, hogy megvolt a videós miniszterelnöki csúcs és nagyot fordult a világ – szemlézte a kormányfő üzenetét a Magyar Nemzet.
A kormányfő azzal folytatta, hogy
a béke követeléséért nem is olyan régen még kiátkoztak, de ma ez a vezérszólam.
A békemissziónkért a sárga földig lehordtak, ma pedig az Európai Unió a béke angyalának látja magát
– mondta a miniszterelnök.
A Trump–Putyin- találkozó nagy siker, de csak a kezdet. Jó esély van egy második fordulóra. Európának egyetlen dolga van: mi is hozzunk tető alá egy európai–orosz csúcsot. Ha nem tesszük, évekig csak audienciára járhatunk. Ma még csak Washingtonba, holnapután majd Moszkvába is
– hangsúlyozta a miniszterelnök.
Orbán Viktor: a harmadik világháború veszélyét a Trump–Putyin-találkozó csökkentette
Kiemelte, hogy Európának erősnek kell lennie, ezért minden pénzügyi és gazdasági erőforrásunkat saját megerősítésünkre kell fordítani. Ukrajna európai uniós tagsága semmilyen biztonsági garanciát nem jelent az ukránoknak, de csődbe rántja az európai gazdaságot.
Orbán Viktor szerint tagság helyett stratégiai megállapodást kell ajánlani az ukránoknak.
Szijjártó a videokonferenciáról rohan tovább tárgyalni a gazdasági stratégiai partnerekkel. Mert a háború közben az európai–amerikai vámháborút is kezelni kell. A Magyarországra gyakorolt hátrányos következményeit el kell hárítani. Ez lesz a csütörtöki kormányülés egyik napirendi pontja is
– írta a harcosoknak Orbán Viktor.
Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen! Még 236 nap
– zárta üzenetét a kormányfő.