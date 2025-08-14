augusztus 14., csütörtök

Orbán Viktor: bármekkora legyen is a brüsszeli nyomás, Magyarország nem lesz bevándorlóország! (videó)

A miniszterelnök ismét közzétett egy részletet a PragerU-nak adott interjújából. A videóban Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy Brüsszel bármit is szeretne, Magyarországon nem lesz migráció.

MW
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

Orbán Viktor a PragerU-nak adott interjújának egy, a migrációval foglalkozó részletét osztotta meg követőivel. 

Bármekkora legyen is a brüsszeli nyomás, Magyarország nem lesz bevándorlóország – emelte ki a miniszterelnök a közösségi oldalán megosztott videójában. Orbán Viktor szerint a nyugati vezetők a bevándorlást választották, nekik azonban már egészen más életük van. 

Az interjúban felidézi, hogy 

a bevándorlást választó országok ma már másak: az utcákon nincs közbiztonság, folyamatos a terrorfenyegetés.

Ezek mellett fontos azt is látni a miniszterelnök szerint, hogy elképesztő gazdasági terheket is jelentenek a bevándorlók. Végső soron az látszik, hogy teljesen más kulturális és etnikai összetételű társadalmak lettek ezek az országok mára – fogalmazott Orbán Viktor.

Amikor Magyarországon megjelent ez a probléma, akkor úgy döntött a kormány, hogy ezt meg kell állítani. Ehhez először építeni kellett egy hosszú kerítést

– mondta el a miniszterelnök.

Orbán Viktor hangsúlyozta: nemcsak a migránsok megállítására büszke, hanem arra is, hogy ma egy olyan országot képviselhet, amelyben Európában egyedüliként lehetősége van az emberek valódi véleményét képviselni.

