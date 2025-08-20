Digitális polgári körök
Orbán Viktor: hamarosan kezdődik a nemzeti pride, a tűzijáték
„Érdemes idén is figyelni” – hívta fel a figyelmet a kormányfő.
Orbán Viktor miniszterelnök
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala
A szerda esti tűzijáték előtt üzent a digitális polgári körök tagjainak Orbán Viktor – számolt be róla a Magyar Nemzet.
Én is épp úgy várom, ahogy ti is. Hamarosan kezdődik a nemzeti pride: tűzijáték, augusztus 20. A legjobb mindig a vége, érdemes idén is figyelni! Boldog születésnapot, Magyarország!
– írta a miniszterelnök.
Orbán Viktor arra kérte a körök tagjait, hogy ha
a helyszínen nézik a tűzijátékot, csináljanak egy rövid videót vagy fotót, és osszák meg Facebookon, Instagramon vagy Tiktokon.
