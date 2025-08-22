1 órája
Trump válaszolt Orbán Viktor levelére, kiállt a magyarok mellett
„Az ukránok rendre szétlövik a Barátság kőolajvezetéket. Ezt tették az Északi Áramlattal is. Ott is kiderült az igazság.” Erről írt bejegyzésében Orbán Viktor miniszterelnök, aki a támadás kapcsán levelet írt az Egyesült Államok elnökének.
Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Donald Trump találkozója Mar-a-Lagóban 2024. július 11-én
Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda
Fotó: Fischer Zoltán
„Szomszédunkban háború van, ha valaki azt hitte, hogy ez valahol a messzeségben történik, a Munkács elleni orosz rakétatámadás kijózaníthatta. Ez a háború közvetlen és állandó veszélyt jelent Magyarországra és a magyar emberekre. Kárpátalján és Magyarországon is. Csak a béke.” Erről írt a Harcosok Klubjában megjelent Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor – írja a Magyar Nemzet.
A kormányfő beszámolt arról is, hogy az amerikai elnök segítségét kérte.
Az ukránok rendre szétlövik a Barátság kőolajvezetéket. Ezt csinálták az Északi Áramlattal is. Ott is csak kiderült az igazság. Trump válaszolt
– írta.
A levélre válaszolva Donald Trump kifejtette:
„Nem szeretem ezt hallani. Nagyon dühös vagyok emiatt. Mondd meg ezt Szlovákiának. Te vagy a nagy barátom.”
Orbán Viktor bejegyzésében megjegyezte, még mindig az augusztus 20-ai tűzijáték hatása alatt van.
Fantasztikus ünnep, fantasztikus város, fantasztikus ország, fantasztikus történelem. A külföldi vendégeinknek leesett az álluk. Mindenki nyugodjon meg: jövőre is lesz tűzijáték. Csak egy ember volt boldogtalan, Péter testvér. Akinek mindenről saját maga jut eszébe, azon még mi sem tudunk segíteni
– tette hozzá a miniszterelnök.
Északi Áramlat: a robbantás gyanúsítottjának vallomása boríthatja a kijevi narratívát?
„Megvolt az 1025 éves Magyarország első kormányülése. Árrésstop meghosszabbítva, harcolunk az indokolatlan áremelések ellen. Nem hagyjuk, hogy a multik packázzanak az emberekkel. Visszaszámlálás. Még 10 nap és indul a 3 százalékos” – közölte Orbán Viktor.
Menczer Tamás: Donald Trump üzent Orbán Viktornak
„Az ukránok folyamatosan bombázzák a Magyarországot ellátó kőolajvezetéket. Orbán Viktor az amerikai elnök segítségét kérte. Megérkezett Trump válasza. Mérges, amiért az ukránok veszélyeztetik Magyarország és Szlovákia energiabiztonságát. Donald Trump Orbán Viktort »nagy barátjának« nevezi. Az én megjegyzésem: a magyar–amerikai kapcsolatok soha nem voltak olyan jók, mint ma” – írta Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója pénteken a Facebook-oldalán.