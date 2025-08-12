10 órája
Orbán Viktor: adjunk esélyt a békének, Európa pedig ne legyen szánalmas és gyenge!
Trump és Putyin elnök történelmi csúcstalálkozója előtt az Európai Tanács megpróbált kiadni egy nyilatkozatot az összes uniós állam- és kormányfő nevében. „Nem tudtam támogatni a nyilatkozatot Magyarország nevében” – közölte a közösségi oldalán keresztül Orbán Viktor miniszterelnök.
Orbán Viktor miniszterelnök
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala
A kormányfő az indokait is megosztotta:
- A nyilatkozat feltételeket próbál szabni egy olyan tárgyalásnak, amelyre az EU vezetőit meg sem hívták.
- Már önmagában is szomorú, hogy az EU partvonalra szorult, ennél csak az lenne rosszabb, ha még utasításokat is osztogatnánk a kispadról.
- Az egyetlen észszerű lépés az EU vezetői részéről az, ha az amerikai–orosz találkozó példáját követve kezdeményezzük egy EU–Oroszország-csúcstalálkozó összehívását.
Orbán Viktor megjegyezte, még azelőtt meg kívánta osztani érveit a nyilvánossággal, hogy „az európai liberális-mainstream kórus újra rákezd a »Putyin bábja« nótára”.
Adjunk esélyt a békének!
– zárta közleményét a miniszterelnök, aki később a Mandinernek is nyilatkozott a kérdésben.
Európa ne legyen szánalmas és gyenge!
E nyilatkozatában Orbán Viktor a fentiekhez képest azt is elmondta, hogy
az európai vezetők közös nyilatkozatát azért sem tudta támogatni, mert egyértelmű sürgetés van benne Ukrajna európai uniós tagságára vonatkozóan, ami ellentétes az erről szóló magyarországi véleménynyilvánító népszavazás eredményével.
Azt is kifejtette, hogy az orosz–ukrán háború európai ügy, ezért Európának kellene elrendeznie, nem pedig kívülről belekiabálnia két erős ember, Trump és Putyin tárgyalásába, mert az a szánalmasság és a gyengeség jele. „A legrosszabb Európa számára, ha szánalmasnak és gyengének látszik, vagy ha kiderül, hogy az” – fogalmazott Orbán Viktor, férfiasabb viselkedést, öntudatosságot és kezdeményezőkészséget sürgetve az öreg kontinens részéről a konfliktus megoldásában.
A háborúpártiak azért elküldik a nyilatkozatot
Menczer Tamás: Orbán Viktor a magyar érdekeket védte meg
Menczer Tamás a Facebookon hangsúlyozta: „Erről van szó. Hosszú ideje mondjuk, hogy erről van szó.”
Elmondása szerint Orbán Viktor nemet mondott egy nyilatkozatra, „amely egyrészt akadályozza Trumpot és a békét, másrészt be akarja hozni Ukrajnát az unióba”.
Egy Brüsszel által irányított ukránpárti bábkormány igent mondott volna a nyilatkozatra
– fogalmazott.
Hozzátette: Orbán Viktor vétózott, „mert ez a magyar érdek”. Szerinte „csak Orbán Viktornak van elég tapasztalata, rutinja és ereje ahhoz, hogy a magyar érdeket minden nyomásgyakorlással és támadással szemben megvédje”.
„Egy Brüsszel által irányított ukránpárti bábkormány ezt meg sem próbálná” – zárta bejegyzését a kormánypárti politikus.