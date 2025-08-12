Orbán Viktor: adjunk esélyt a békének, Európa pedig ne legyen szánalmas és gyenge!

A kormányfő az indokait is megosztotta:

A nyilatkozat feltételeket próbál szabni egy olyan tárgyalásnak, amelyre az EU vezetőit meg sem hívták. Már önmagában is szomorú, hogy az EU partvonalra szorult, ennél csak az lenne rosszabb, ha még utasításokat is osztogatnánk a kispadról. Az egyetlen észszerű lépés az EU vezetői részéről az, ha az amerikai–orosz találkozó példáját követve kezdeményezzük egy EU–Oroszország-csúcstalálkozó összehívását.

Orbán Viktor megjegyezte, még azelőtt meg kívánta osztani érveit a nyilvánossággal, hogy „az európai liberális-mainstream kórus újra rákezd a »Putyin bábja« nótára”.

Adjunk esélyt a békének!

– zárta közleményét a miniszterelnök, aki később a Mandinernek is nyilatkozott a kérdésben.

Európa ne legyen szánalmas és gyenge!

E nyilatkozatában Orbán Viktor a fentiekhez képest azt is elmondta, hogy

az európai vezetők közös nyilatkozatát azért sem tudta támogatni, mert egyértelmű sürgetés van benne Ukrajna európai uniós tagságára vonatkozóan, ami ellentétes az erről szóló magyarországi véleménynyilvánító népszavazás eredményével.

Azt is kifejtette, hogy az orosz–ukrán háború európai ügy, ezért Európának kellene elrendeznie, nem pedig kívülről belekiabálnia két erős ember, Trump és Putyin tárgyalásába, mert az a szánalmasság és a gyengeség jele. „A legrosszabb Európa számára, ha szánalmasnak és gyengének látszik, vagy ha kiderül, hogy az” – fogalmazott Orbán Viktor, férfiasabb viselkedést, öntudatosságot és kezdeményezőkészséget sürgetve az öreg kontinens részéről a konfliktus megoldásában.