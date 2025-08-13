Orbán Viktor: ezt a háborút Oroszország megnyerte, Ukrajna pedig elveszítette

Jelenleg az európai vezetők fejében az a képzet él, hogy ha elhúzzák a háborút, és Ukrajna kitart, annak az lesz a vége, hogy Moszkvában a rezsim, a kormány, Putyin megbukik. Ez vágyvezérelt gondolkodás. Így manővereztük bele magunkat mi, európaiak abba a helyzetbe, hogy nem vagyunk tárgyalóképes állapotban az oroszokkal, de az oroszok meg az amerikaiak egymás számára tárgyalóképesek