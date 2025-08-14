1 órája
Orbán Viktor: a magyar nemzet nem maradhat fenn a kereszténység nélkül
Az amerikai médiumnak, a PagerU-nak adott interjút a miniszterelnök. Orbán Viktor kifejtette, hogy Nyugat-Európa bajban van, mert elveszítette a kulturális kereszténységet is, Magyarország viszont a szuverén jogán védi a keresztény civilizációs alapjait.
Orbán Viktor miniszterelnök a PagerU-nak adott interjút
Forrás: Magyar Nemzet/képernyőfotó
„A magyar nemzet nem maradhat fenn a kereszténység nélkül. Mert ez a mi történelmi tapasztalatunk. Ezért választjuk szét az élő hitet és a keresztény kultúrát. Számunkra nyilvánvaló, hogy ha nincs kereszténység, akkor a nemzetnek sincs jövője” – idézte Orbán Viktort a Magyar Nemzet.
Azt hiszem, az emberek többsége osztja ezt a nézetet, még akkor is, ha nincs élő hitük
– mondta a miniszterelnök a PagerU-nak adott interjúban.
A Nyugat bajban van, mert még a kulturális kereszténységet is elvesztették
– fejtette ki, és hozzátette, hogy
Közép-Európából látjuk, hogy úgy döntöttek: úgynevezett vegyes társadalmakat építenek fel. Van egy keresztény hagyomány és még mindig élő keresztény közösség, és van egy növekvő muszlim közösség.
Magyarország vonatkozásában hozzátette:
Nem szeretnénk megváltoztatni országunk összetételét. Ez a magyar nemzet döntése. Szuverén jogunk alapján senki, még Brüsszel sem kényszeríthet rá minket arra, hogy megváltoztassuk.
