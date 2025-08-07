augusztus 7., csütörtök

Kormányülés előtt

57 perce

Orbán Viktor: bevetésre készen (videó)

Címkék#bevetés#kormányülés#Orbán Viktor

A miniszterelnök egy rövid videóban engedett bepillantást az augusztus 6-ai, szerdai kormányülést megelőző percekbe. „Bevetésre készen” – mondja a felvételen Orbán Viktor.

MW
Orbán Viktor: bevetésre készen (videó)

Orbán Viktor miniszterelnök az augusztus 6-ai kormányülésen

Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

A felvételen a miniszterelnök a Karmelita folyosóján látható, aktatáskával a kezében. 

Bevetésre készen

– jelenti ki a kormányfő.

A videó ezután a kormányülésbe is bepillantást enged. 

„Tisztelettel köszöntöm azokat, akik a nyaralás kockázatát nem vállalták” – mondja nevetve Orbán Viktor. 

