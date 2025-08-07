Szuperhőshöz hasonlították a kormányfőt (videó)

Meglepő pillanatokat hozott Orbán Viktor és Dopeman találkozása, amikor a rapper sajátos hasonlattal írta le a kormányfő politikai viselkedését:

– Miniszterelnök úrnak is Hulk-természete van, mint nekem – mondta Dopeman. – Ismeri a Marvelből Hulkot? Az a lényeg, minél inkább bántják, annál jobban berág, zöld lesz és izmosabb. A végén megveri az összes szuperhőst – tette hozzá a rapper.