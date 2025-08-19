Orbán Viktor köszöntötte Thomas Bachot

Thomas Bach a nemzetek békés versengésén alapuló olimpiai mozgalom továbbfejlődését szolgáló munkája, a sport és a sportolók megbecsülése, a tiszta sport és tisztességes versenyzés, a fiatalabb korosztálynak az olimpizmus eszméjével és értékeivel való megismertetése iránt példaadóan elhivatott és eredményes vezetői tevékenysége elismeréseként vehette át a kitüntetést, írta az MTI.

Az ünnepségen részt vett mások mellett Orbán Viktor miniszterelnök, Pintér Sándor belügyminiszter, Schmitt Pál és Novák Katalin korábbi köztársasági elnök is.