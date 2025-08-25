augusztus 25., hétfő

Hamis állítások

1 órája

Otthon start: Panyi Miklós államtitkár szétszedte a Portfólió cikkét

A fix 3 százalékos hitellel kapcsolatban alapvető tényeket hallgat el a cikk szerzője.

MW
Otthon start: Panyi Miklós államtitkár szétszedte a Portfólió cikkét

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Lakás- és Ingatlanpiaci Tanácsadó Testület (LITT) ülése után az Otthon Start Program kapcsán sajtónyilatkozatot tesz a Kulturális és Innovációs Minisztériumban 2025. július 22-én

Forrás: MTI

Fotó: Hegedüs Róbert

„A Portfólió a szakmaiság hiánya vagy más okból nem érti az Otthon start program lényegét?” – tette fel a kérdést közösségi oldalára feltöltött bejegyzésében Panyi Miklós - vette észre a Magyar Nemzet. 

A Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára ezt írta:

A Portfólió tegnap izzadságszagú, a tudományosság és szakmaiság mázával leöntött cikkel igyekezett bizonygatni, hogy a fix 3 százalékos hitel bizony nem valós segítség a fiatalok lakhatási helyzetének megoldására. Ennél nagyobbat nem is tévedhetne a cikk szerzője, ezt a tévedést pedig vagy a szakmaiság hiányának vagy valamilyen más nem ismert oknak vagyunk kénytelenek betudni.

De mi a baj Süle-Szigeti Bulcsú cikkével? Panyi Miklós szerint a cikk szerzője rengeteg adattal próbálja igazát – miszerint a program nem valós segítség – alátámasztani. De ezek szerinte több sebből véreznek:

az általa használt adatok nem az első lakásvásárlók ingatlanviszonyaira vonatkoznak;
az általa használt adatok nem az első lakásszerzők valós jövedelmi viszonyaira vonatkoznak;
hibás a vizsgált ingatlanok köre;
hibásak a területi alapú jövedelmi és ingatlanár-összehasonlítások. 

Az államtikár arra hívta fel a figyelmet, hogy ezzel összhangban pedig teljesen hibásak a következtetések is. 

„Azon pedig már meg se vagyunk lepődve, hogy a fix 3 százalékos hitellel kapcsolatban alapvető tényeket hallgat el a szerző. Nyilván azok nem illeszkedtek a cikk negatív hangvételű, téves végkövetkeztetésének keretrendszerébe…”

 –  írta az államtitkár.

A teljes cikket ITT olvashatja el. 

