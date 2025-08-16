Putyin a Kremlben értékelte alaszkai tárgyalásait Donald Trumppal (videó)

Az elnökök az ukrán konfliktus méltányos alapon történő rendezését tárgyalták meg – írja tudósításában a RIA Novosztyi orosz hírügynökség. Beszámolójuk szerint Putyin kiemelte, hogy az ukrajnai válság kiváltó okainak megszüntetése kell hogy legyen a rendezés alapja.

Természetesen tiszteletben tartjuk az amerikai kormányzat álláspontját, amely szükségesnek látja az ellenségeskedés mielőbbi befejezését, és mi is szeretnénk ezt, és szeretnénk minden kérdés békés úton történő megoldására törekedni

– jelentette ki Putyin, és elmondta, a tárgyalások során az együttműködés szinte minden területét megvitatták.