Látlelet

Szánthó Miklós az Ukrajnáról szóló amerikai emberi jogi országjelentésre hívta fel a figyelmet

Címkék#Magyar Péter#jelentés#emberi jogi#Ukrajna#Szánthó Miklós

Az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztériumának éves emberi jogi országjelentésére hívta fel a figyelmet az Alapjogokért Központ főigazgatója csütörtöki Facebook-bejegyzésében. A dokumentum szerint az ukrán hatóságok több súlyos emberi jogi visszaélést követtek el, közölte Szánthó Miklós.

MW
Fotó: ANP via AFP

Szánthó Miklós kiemelte, hogy „Brüsszel és Magyar Péter kedvenc kormányának, Zelenszkijéknek 2024-es tevékenységéről” a jelentésben azt írták: a kormány gyakran nem tett megfelelő lépéseket az emberi jogi visszaéléseket elkövető tisztviselők azonosítása és megbüntetése érdekében.

Az ukrán kormánytisztviselőket érintő jelentős emberi jogi kérdések között hiteles jelentések szerepeltek a következőkről: kínzás és kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés; önkényes letartóztatás vagy fogva tartás; a szólásszabadság és a média szabadságának súlyos korlátozása, beleértve az újságírók elleni erőszakot vagy erőszakkal való fenyegetést, az újságírók indokolatlan letartóztatását vagy üldözését, valamint a cenzúrát; a munkavállalók egyesülési szabadságának szisztematikus korlátozása; valamint a gyermekmunka legrosszabb formáinak jelentős jelenléte

– idézte a jelentést Szánthó Miklós.

Ezen emberi jogi kérdések némelyike a hadiállapotból eredt, amely a háborús körülmények miatt továbbra is korlátozta a demokratikus szabadságjogokat, beleértve a sajtószabadságot és a jogi védelmet

– olvasható az Alapjogokért Központ főigazgatójának Facebook-oldalán.

