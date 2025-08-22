1 órája
Szijjártó Péter: ismét támadás érte a Barátság vezetéket
A vezeték elleni harmadik támadás hírét a külgazdasági és külügyminiszter közölte a közösségi oldalán. „A Magyarországra irányuló kőolajszállítás újra leállt” – írta Szijjártó Péter.
Harmadszor is támadás érte a Barátság vezetéket, közölte Szijjártó Péter
Forrás: MTI
Fotó: Szigetváry Zsolt
„Az éjszaka folyamán kaptuk a hírt, hogy ismételten – rövid időn belül immár harmadszor – támadás érte a Barátság-kőolajvezetéket az orosz–belorusz határnál. A Magyarországra irányuló kőolajszállítás újra leállt!” – közölte Szijjártó Péter a Facebook-oldalán.
Ez egy újabb támadás hazánk energiabiztonsága ellen. Egy újabb kísérlet arra, hogy belerángassanak minket a háborúba
– írta a tárcavezető.
Nem fog menni! Mi továbbra is minden erőnkkel támogatjuk a béke iránti erőfeszítéseket, a nemzeti érdekeinket pedig megvédjük!
– tette hozzá.
Szijjártó Péter: Ukrajna fejezze be a Magyarországra vezető energiaszállítási útvonalak támadását!
A több mint négyezer kilométer hosszú Barátság vezeték a világ egyik legnagyobb kőolajszállító rendszere, amely kulcsszerepet játszik Közép-Európa energiaellátásában. Magyarország kőolajimportjának döntő hányada ma is ezen az útvonalon érkezik.
Az első támadás a Barátság kőolajvezeték ellen augusztus elején történt, amikor a vezeték oroszországi szakaszát érte találat, emiatt napokra leállt a tranzit Magyarország és Szlovákia felé. Alig néhány nappal később újabb csapás érte a rendszert, ezúttal a belarusz területen, ami ismét komoly fennakadást okozott az ellátásban – írja a Magyar Nemzet, amely arra is rámutat, hogy a mostani, harmadik támadás egyértelműen jelzi: a háború egyre gyakrabban célozza a kritikus energiahálózatokat, ezzel közvetlenül fenyegetve hazánk energiabiztonságát.