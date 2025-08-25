22 perce
Támogatja az ukránbarát Brüsszel Magyar Pétert
Egyre nyilvánvalóbb, hogy a Zelenszkijért rajongó háborúpárti Brüsszel a magyar kormányt teszi felelőssé Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak elakadásáért.
Magyaar Péter és Manfred Weber Budapesten
Forrás: AFP
Fotó: Kisbenedek Attila
A The Capitals birtokába került litván feljegyzés egyértelműen fogalmaz: az EU hitelessége forog kockán, ha nem tesz látványos lépéseket Ukrajna csatlakozása érdekében, írja az Euractiv alapján a Magyar Nemzet.
A dokumentum szerint a tárgyalások elhúzódása „rosszindulatú szereplőknek” ad muníciót, akik így Kijev bizalmát igyekeznek megingatni Európa ígéreteiben. Litvánia ezért azt javasolja: amennyiben Magyarország továbbra is vétóval él, a többi 26 tagállam külön is megindíthatná a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával és Moldovával.
A feljegyzés ugyan nem nevez meg konkrét országot vagy politikust, de a sorok között világosan érzékelhető: Brüsszel számol a magyar politikai viszonyok változásával.
A dokumentumban szereplő „EU27 támogatásának helyreállítása” burkoltan arra utal, hogy az unió 2026-ban, a magyar parlamenti választások után vár fordulatot. Ezért jelenhetett meg Magyar Péter neve az uniós sajtóban mint Orbán Viktor lehetséges kihívója.
Mindez jól illeszkedik abba a tendenciába, hogy az Európai Bizottság és több nyugat-európai kormány nyíltan vagy burkoltan támogatja a magyar kormánnyal szemben álló szereplőket, így erősítve saját politikai céljaikat.
Az Euractiv szerint Ukrajna közben folytatja a reformokat, amelyek az uniós tagság előfeltételei miután Brüsszel korábban komoly bírálattal élt. Az uniós támogatás különösen fontos Litvánia számára, amely a szovjet megszállás emlékeit és az orosz fenyegetést saját biztonsági realitásaként éli meg.
A teljes cikk ITT olvasható el.