Putyin előtt Zelenszkijjel tárgyal Trump

Két nappal a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel való alaszkai találkozója előtt Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel is megbeszélést folytat Donald Trump amerikai elnök – adta hírül a BBC.

Az online megbeszélés tényét mind a Fehér Ház, mind az ukrán elnöki hivatal megerősítette. A CBS amerikai hírtelevízió szerint Trump Zelenszkijjel és az európai szövetségesekkel beszél majd.

A Fehér Ház arról is beszámolt, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter orosz hivatali partnerével Szergej Lavrovval egyeztetett a pénteki találkozó előkészítésére – tudta meg a Magyar Nemzet.