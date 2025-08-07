1 órája
Trump szerint jók a kilátások egy orosz–ukrán csúcstalálkozóra
Az amerikai elnök szerint nagyon produktív volt Steve Witkoff és Vlagyimir Putyin tárgyalása.
Donald Trump amerikai elnök
Forrás: MTI/EPA/Sipa USA pool
Fotó: Samuel Corum
Donald Trump megerősítette, hogy nagyon produktív volt a szerdán Moszkvában tartott megbeszélés különleges megbízottja, Steve Witkoff és Vlagyimir Putyin orosz elnök között – írja a Magyar Nemzet.
Az amerikai elnök úgy fogalmazott: „jó esély van arra, hogy az út végére érjünk”, ugyanakkor hozzátéve, hogy „az út továbbra is hosszú”.
Donald Trump szerint arra is jó esély van, hogy hamarosan létrejöjjön egy találkozó az orosz és az ukrán fél között, bár annak lehetséges helyszíne még nem tisztázott.
Hangsúlyozta, hogy a moszkvai megbeszélés eredményét egyelőre nem nevezné áttörésnek.
Az ukrajnai háborúról az amerikai elnök azt mondta,
kötelességének érzi megállítani, akkor is, ha nem az ő háborúja, és hozzáfűzte: véleménye szerint hivatali elődje, Joe Biden felelőssége, hogy hagyta a konfliktust kirobbanni.