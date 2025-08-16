A Trump–Putyin-találkozó egyelőre inkább pillanatfelvétel, mint áttörés (videó)

A Rapid Extra legújabb adásában, ahol Tóth Tamás Antal vendége Fekete Rajmund Amerika-szakértő és Gyarmati István biztonságpolitikai szakértő volt.

Türelmesnek kell lenni

– mondta Gyarmati István biztonságpolitikai szakértő, aki úgy látja, hogy a csúcstalálkozó legnagyobb jelentősége abban rejlik, hogy egyáltalán megvalósult, ugyanakkor kézzelfogható eredményekről egyelőre nem beszélhetünk. Hozzátette: a jövőben akár egy Trump–Putyin–Zelenszkij-hármas egyeztetésre is sor kerülhet, amelyhez az európai vezetők is csatlakozhatnának.

A pillanatkép szomorú, de legyünk inkább optimisták, és adjuk meg a bizalmat Donald Trumpnak

– fogalmazott.