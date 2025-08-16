1 órája
A Trump–Putyin-találkozó új távlatokat nyithat az ukrajnai háború rendezésében is (videó)
Az alaszkai csúcstalálkozó volt a témája a Magyar Nemzet szombati Rapid Extra podcastsorozatának legújabb adásában. A Trump–Putyin-találkozót ezúttal a lap főmunkatársa, Nógrádi György biztonságpolitikai szakértővel elemezte Fekete Rajmund Amerika-szakértő, a Kommunizmus Kutatóintézet igazgatója és a podcast házigazdája, Tóth Tamás Antal.
Donald Trump amerikai (j) és Vlagyimir Putyin orosz elnök az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai-orosz csúcstalálkozó helyszínén, az Elmendorf-Richardson katonai bázison, az alaszkai Anchorage-ben 2025. augusztus 15-én
Forrás: MTI/EPA/Szputnyik pool
Fotó: Szergej Bobilev
A Trump–Putyin-találkozót a Rapid Extra résztvevői egyhangúan történelmi lépésként értékelték.
Az amerikaiak Ukrajnával csak Ukrajna ügyében tárgyalhatnak, míg Oroszországgal globális kérdésekről – Iránról, a Közel-Keletről, Szíriáról, Libanonról, de még gazdasági együttműködésről is
– mondta a Nógrádi György.
A szakértők szerint a tárgyalások során szóba kerülhetett a háború utáni rendezés formája is.
Egyes nyugati sajtóértesülések demilitarizált övezet kialakítását, mások területi kompromisszumot emlegetnek.
Ukrajna élőereje rohamosan fogy, a nyugati fegyverszállítmányok pedig nem tudják megfordítani a háború menetét. Ennek ellenére egy orosz kapituláció elképzelhetetlen, Oroszország továbbra is atomnagyhatalom
– fogalmazott a biztonságpolitikai szakértő.
A beszélgetést itt nézheti meg: