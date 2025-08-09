26 perce
Trump bejelentette, mikor és hol találkozik Putyinnal
Nem kizárt, hogy Zelenszkij is valamilyen formában bevonásra kerül a tárgyalásokba.
Vlagyimir Putyin orosz (b) és Donald Trump amerikai elnök kezet fog a kétoldalú megbeszélésük kezdetén a világ 19 legfejlettebb gazdaságú és vezető feltörekvő országát, valamint az Európai Uniót tömörítő húszas csoport, a G20 kétnapos csúcstalálkozójának első napi ülésén Oszakában 2019. június 28-án
Forrás: MTI/EPA
Fotó: Mihail Klimentyev
Donald Trump bejelentette, hogy augusztus 15-én, pénteken találkozik Vlagyimir Putyinnal Alaszkában, hogy a háború lezárásának lehetőségéről tárgyaljanak Ukrajna ügyében – írja a Magyar Nemzet.
Trump: nem feltétel az orosz–ukrán csúcs a Putyin-találkozóhoz
Az Egyesült Államok elnöke bejegyzésében utalt arra is, hogy a találkozó további részleteiről hamarosan több információt is közölnek.
A Fehér Ház közlése szerint még folyamatban vannak az egyeztetések, és nem kizárt, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is valamilyen formában bevonásra kerül a tárgyalásokba. Trump egyelőre azt mondta, hogy Oroszországgal kezdi meg a tárgyalásokat.
Az Egyesült Államok elnöke azzal indokolta a találkozót, hogy az ukrajnai háború „nagyon hamar” véget érhet, mert szerinte a felek közel állnak egy megállapodáshoz, amelynek része lehet bizonyos területek cseréje Ukrajna és Oroszország között.
Újabb jelölést kaphat a Nobel-békedíjra Donald Trump
Azerbajdzsán és Örményország közösen terjesztené fel Donald Trumpot Nobel-békedíjra – számolt be róla a Magyar Nemzet. Ezt a két ország vezetője jelentette ki, miután pénteken a Fehér Házban, az amerikai elnök jelenlétében aláírták a 35 éve fennálló konfliktus lezárásáról szóló békemegállapodást, amely amerikai közvetítéssel jött létre.