1 órája
A magyar energiaexport létfontosságú Ukrajnának, mégis elvágná az olajat
Magyarország jelentős energiabeszállító Ukrajnának: a földgáz több mint felét, az áram közel 40 százalékát hazánktól kapja. Ennek ellenére Ukrajna célzott támadásokkal veszélyezteti az orosz olaj Magyarorszgra jutását biztosító Barátság kőolajvezetéket.
Ukrajna a Barátság kőolajvezeték elleni célzott támadásokkal veszéyezteti az energiaellátást
Forrás: MTI
Fotó: Máthé Zoltán
A Magyar Nemzet cikke arra hívja fel a figyelmet, hogy
Magyarország kulcsfontosságú energiaforrásokat biztosít Ukrajnának, a gázimportnak több mint felét, az áramellátásnak közel 40 százalékát fedezi.
Ennek ellenére Ukrajna olyan lépéseket tesz, amelyek veszélyeztetik Magyarország energiabiztonságát, energiellátását. Pénteken Ukrajna ismét megtámadta a Barátság kőolajvezetéket – ez már a harmadik hasonló incidens rövid időn belül. A drónos és rakétás támadás most egy kulcsfontosságú olajszivattyú-állomást érintett Oroszországban, aminek következtében
megszakadt az orosz olajszállítás Magyarország és Szlovákia irányába.
A Barátság vezeték elleni támadás Ukrajna nyílt zsarolásaA magyar vétó után célkeresztbe került az olajszállítás.
A cikk arra is részletesen kitér, hogy a
z elmúlt három és fél évben nemcsak hogy megnőtt, hanem egyenesen többszörösére nőtt a Magyarországról Ukrajnába érkező villamos energia és földgáz mennyisége, ezáltal pedig már kimagasló a magyar részesedés az ukrán energiaimporton belül.
Annak ellenére, hogy Magyarország kiemelkedő szereppel bír az ukrán energiaellátásban, a viszony mégsem baráti. Igaz, a kereskedést mindig érdemes valamelyest külön kezelni a politikától, most mégsem ez történik, hiszen a Barátság korábbi támadása éppen azután történt, hogy Magyarország nem írta alá az Ukrajna gyorsított európai uniós csatlakozását támogató nyilatkozatot.
A kormány felszólította Brüsszelt, hogy vegye elejét a Barátság vezeték elleni ukrán támadásoknak
A rongálás, amely az erre adott reakcióként is értelmezhető, komoly következményekkel is járhatott volna, igaz, akkor néhány nap alatt helyrehozták a károkat, a pénteki támadás következménye pedig várhatóan öt nap alatt javítható ki – áll a cikkben, amit a további részletekkel, teljes terjedelemben IDE kattintva olvashat el.