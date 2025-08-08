Ukrán kémhálózat: a szálak az egyik Tisza-szigetig érnek

Az Ellenpont tényfeltáró cikke szerint az ukrajnai kémbotrányt megelőzően Holló István nevével leginkább az ukrán médiában lehetett találkozni, méghozzá egy nagyszabású korrupciós ügy kapcsán, amelynek magyar vonatkozása is volt – írja a Magyar Nemzet.

2021-ben ugyanis körbejárta az ukrán sajtót, hogy egy magyar cégnek akarják kijátszani az ukrán állami tulajdonú Dunai Hajózási Társaságot (Ukrán Dunahajózási Rt.) annak flottájával és értékes, Március 15. téri székházával együtt. A cég átjátszását végül a cikkek szerint az ukrán titkosszolgálat, az SZBU akadályozta meg.

A Március 15. téri székházépület önmagában rendkívül érdekes, ugyanis a mai napig orosz érdekeltségű cég is be van jegyezve az épületbe (Oroszországi tengerhajózási jegyzék), de az ukránok a magukénak tartják az épületet, és lezáratlan jogviták kísérik a székház történetét.

A székház kulcsfontosságú az ukrán szolgálati emberként azonosított Holló István magyarországi kapcsolatrendszerének feltárásához, hiszen az Ukrán Dunahajózási Rt.-nek és kapcsolt cégeinek mind itt van a székhelye. Az ide bejegyzett egyik vállalkozás az Ukrán Dunahajózási Rt. tulajdonában lévő UDP Europe (korábban Business Shipping Company Kft.), amelynek korábban vezető tisztségviselője Holló István volt.