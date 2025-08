Vitályos: a közvéleményt naponta szembesíteni kell Magyar Péter erőszakos viselkedésével (videó)

Több ismert álhírre is rácáfoltak

A műsorban a DK legutóbbi hergeléséről is szó esett, mely szerint a nyugdíjasoknak szánt és postázott élelmiszerutalványokat csak egyszer viszi ki a postás, és ha valaki nem tudta átvenni, akkor azt visszaviszik és így bent marad a pénz az Állam Kincstárban.

– A postai protokollban ez úgy szerepel, hogy valóban egyszer kísérlik meg a kézbesítést, de ha valaki nem tartózkodik otthon, akkor tud kérni egy újbóli kézbesítést, vagyis nem fog elveszni vagy megsemmisülni ez az utalvány – tisztázta a kormányszóvivő.

Egy másik, Kereskedelmi Szövetséggel kapcsolatos álhírt is tisztáztak a műsorban, mely szerint a kormány az árrésstopot ki akarja vezetni és csupán a gazdagok érezték a hatását ennek a rendelkezésnek. – Azt tapasztalom, mint gyakorló háziasszony, hogy jelentősen csökkentek az árak. Március 17-én vezettük be az árrés csökkentést, ahol 900 termék ára 20,2 százalékkal lett olcsóbb, majd az alapvető élelmiszerekkel szemben meghosszabbítottuk, és a drogériai termékekkel szemben is bevezettük az árrés csökkentést – emlékeztettet, majd azzal folytatta: