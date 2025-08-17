50 perce
Ursula von der Leyen bejelentette: elkíséri Zelenszkijt Washingtonba
Az ukrán elnök hétfőn utazik Donald Trump meghívására Washingtonba. Kiderült, hogy Zelenszkij nem egyedül megy a tárgyalásra: Ursula von de Leyen bejelentette, hogy elkíséri őt a Fehér Háza.
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij
Forrás: ANP via AFP)
Fotó: JONAS ROOSENS
Nem mer egyedül utazni Washingtonba a Donald Trumppal való találkozóra Zelenszkij – hívja fel a figyelmet cikkében a Magyar Nemzet, amely arról számol be, hogy az Európai Bizottság elnöke X-oldalán tett közzé bejegyzést, mely szerint az ukrán elnök arra kérte, csatlakozzon a washingtoni találkozóhoz.
Ursula von der Leyen arról is beszámolt, hogy várhatóan más európai vezetők is csatlakoznak a találkozóhoz, de azt még nem jelentette be, hogy kikről van szó. Zelenszkij Brüsszelben találkozik von der Leyen-nel, mielőtt az Egyesült Államokba utaznak
– írta a Sky News-ra hivatkozva a lap.